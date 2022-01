A rischio la Fiera di Sant'Orso: la Regione chiede agli artigiani la disponibilità a rinviarla a marzo

Dopo la Fiera di Sant'Orso di Donnas, in programma domenica 16 gennaio e annullata pochi giorni fa, è ufficiale anche l'annullamento della Fiera di Sant'Orso di Aosta, in programma domenica 30 e lunedì 31 gennaio: "Alla luce dei più recenti sviluppi della pandemia in corso con l'aumento dei contagi, da un confronto con i vari soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione, in particolare le autorità sanitarie e la protezione civile, è emerso che, ad oggi, non ci sono le condizioni sanitarie e di sicurezza per svolgere la Fiera di Sant'Orso in presenza degli artigiani e dei visitatori": la comunicazione è stata inviata a tutti gli artigiani iscritti alla Foire nella tarda mattinata di oggi.



Se lo scorso anno l'amministrazione regionale valdostana aveva scelto una strada diversa per la Millenaria, con un'edizione online e la presenza delle opere di una selezione di artigiani nei negozi delle vie del centro storico, quest'anno il "piano B" è diverso. La Regione constata che "l'annullamento, per il secondo anno consecutivo, della Fiera di Sant'Orso comporterebbe un grave danno non solo al settore dell'artigianato valdostano di tradizione, ma in generale al sistema economico e produttivo della Valle". Perciò "prima di assumere una decisione" si sta "valutando l'ipotesi, in via del tutto eccezionale, vista l'emergenza sanitaria, di posticipare la manifestazione nel periodo compreso tra metà marzo e metà aprile". Per arrivare ad una decisione definitiva l'assessorato alle Attività produttive ritiene "molto importante acquisire anche" l'opinione di ogni artigiano. È richiesto di inviare un riscontro via email, entro martedì 11 gennaio chiedendo la presenza "anche nel caso di rinvio della manifestazione".