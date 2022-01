Forza Italia VdA sollecita nuovi aiuti per operatori turistici

Courmayeur è stato teatro di un incontro tra una delegazione di Forza Italia VdA guidata dalla coordinatrice, Emily Rini, e l'onorevole Paolo Zangrillo, componente della commissione parlamentare 'Lavoro pubblico e privato' e coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte nel corso del quale è stato fatto il punto sulla situazione politica ed economica valdostana.

“Ci faremo promotori – si legge in una nota - delle istanze provenienti dai titolari di quelle attività costrette a chiudere proprio a ridosso di Capodanno e dagli operatori turistici della montagna più in generale, alle prese in questo periodo con la difficile gestione delle quarantene di dipendenti e ospiti all'interno delle loro strutture ricettive, nel tentativo di conciliare la tutela della salute pubblica con il sacrosanto diritto a tenere aperte le attività economiche durante questo delicatissimo momento".

Si è trattato di un incontro durante il quale, oltre al confronto sulle prospettive di sviluppo di Forza Italia Valle d'Aosta. “Mi sono state avanzate delle precise richieste che porterò all'attenzione della commissione parlamentare di cui faccio parte nella prima riunione utile" ha commentato l'onorevole Zangrillo, che aggiunge: "Abbiamo concordato inoltre la necessità di continuare e, anzi, di intensificare la collaborazione interregionale tra Valle d'Aosta e Piemonte, anche e soprattutto alla luce delle grandi sfide che il PNRR ha già lanciato per i territori montani e sulla scorta delle esperienze positive già attivate in ambito sanitario".