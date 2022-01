Dal 10 gennaio, la Valle d'Aosta è zona gialla

Da lunedì 10 gennaio e per un periodo di 15 giorni, la Valle d’Aosta è in zona gialla. A stabilirlo è l’Ordinanza del Ministro alla Salute, Roberto Speranza, firmata nel pomeriggio di oggi.

Nelle ultime settimane – dichiara il Presidente della Regione, Erik Lavevaz – anche in Valle d’Aosta i dati epidemiologici hanno avuto un incremento rapidissimo: l’impatto sull’ospedale è di nuovo importante, e i numeri ci hanno portato verso questo cambio di classificazione che era atteso ma che sostanzialmente non cambia molto le regole in vigore per tutti i cittadini valdostani. È fondamentale che in questo momento tutti rispettino le misure anticontagio affinché l’intera comunità possa beneficiare dell’attenzione del singolo.

I dati ospedalieri – continua Lavevaz – ci confermano come la grande maggioranza dei casi, che richiedono un intervento sanitario, riguardano persone non vaccinate. Occorre quindi continuare lo sforzo collettivo, andando verso un’immunizzazione che argina chiaramente i decorsi più gravi del contagio.