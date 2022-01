Sulla scelta del grande elettore VdA scivolone del Presidente Bertin

"Il prossimo Presidente della Repubblica dovrà essere una figura autorevole e credibile, anche sul piano internazionale”. E’ l’opinione dell'onorevole Paolo Zangrillo e del coordinatore regionale Emily Rini che in una nota spiegano: “Non comprendiamo l'uscita del presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Alberto Bertin, ndr), che criticando un'auto candidatura mai avvenuta, quella del Presidente Silvio Berlusconi, ha di fatto preso a calci l'imparzialità e il rispetto istituzionale che dovrebbero essere a fondamento della carica che ricopre”.

I due esponenti azzurri dicono poi che “un po' più di prudenza nell'affrontare argomenti che non si conoscono sarebbe stata opportuna; dopodiché qualora il Presidente Berlusconi dovesse accettare la richiesta di scendere in campo in questa importantissima partita, ne sarebbe pienamente legittimato e per noi sarebbe la figura ideale per storia, esperienza, capacità e considerazione internazionale in questa delicatissima fase per il Paese".