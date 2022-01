I morti covi salgono a 491, oggi 551 nuovi positivi

Sempre più dilagante la pandemia covid. Nelle ultime 24 ore, in Valle d'Aosta sono stati rilevati 551 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 79 guariti. Il bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dall'ufficio stampa della Regione rileva anche due decessi: sono 491 dall'inizio della pandemia.



I positivi attuali salgono a quota 4.123, di cui 4.076 in isolamento domiciliare. I ricoveri totali scendono a 47, tre i meno di ieri. Di questi, 42 si trovano nei reparti ordinari dell'ospedale Parini di Aosta, mentre rimangono stabili a cinque i ricoveri in Terapia intensiva. I tamponi effettuati nell'ultima giornata 3.292.

I numeri dei contagi da Covid in Italia preoccupano sempre di più e c'è una Regione che avrebbe raggiunto i criteri per "precipitare" in zona rossa, visto l'alto dato legato ai ricoveri e ai nuovi casi. Si tratta della Valle D'Aosta, anche se secondo l'epidemiologo Carlo La Vecchia il rischio concreto è quello di una Italia intera in zona rossa entro la fine del mese di gennaio. Attualmente sono in zona gialla la Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Liguria, Lombardia, Bolzano, Trento, Piemonte, Sicilia e Veneto. Tutte le altre regioni sono in bianco e nessuna è per ora in arancione, fascia nella quale sono previste restrizioni negli spostamenti per i non vaccinati. A rischio arancione dal 10 gennaio ci sarebbero però Liguria e Sicilia.

In Italia 219.441 casi, 198 morti. Tasso di positività 19,3%

Processati 1.138.310 tamponi. Obbligo di vaccino per over 50, che potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti. Per andare in banca, dal parrucchiere o alle Poste servirà il pass base. La scuola: con 3 contagi alle superiori si va in dad; alle elementari a casa con 2 casi. I dati Agenas: l'occupazione dei reparti sale a 33% Calabria e 32% Liguria. A Palermo allestito un ospedale da campo.

In Calabria 2.602 nuovi contagi, +1 terapie intensive, +3 ricoveri e 9 morti