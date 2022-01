ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'HOMME À LA QUÊTE DU SENS, CAS DES MAGES

L'épiphanie signifie la manifestation. Aujourd'hui Jésus se révèle aux rois savants mais humbles, les Mages. Isaïe qui contemple Jérusalem devenu le centre d'unification des peuples, écrit: "Les nations marcheront vers la lumière, et les rois, vers la clarté de l'aurore". Saint Paul montre que le mystère a été révélé à toutes les nations et sont associées au même héritage. La fête de l'épiphanie, peut être apelée, la fête de la quête du sens.

1. La foi, l'étoile et la grotte.

L'homme éprouve en lui une soif, un désir de connaître la vérité ultime de la vie. Les rois mages représentent toutes les personnes humbles à la quête du sens de l'existence. Ils savent bien harmoniser la foi et la raison. L'étoile peut être interprétée comme l'itinéraire de la raison qui conduit le désire de l'homme vers le Christ. Jean Guitton écrit que l'activité la plus belle de l'esprit est de penser à Dieu. Les rois mages ne pensent pas seulement, ils se mettent en route dans la nuit en confiant à l'étoile.

Sans la foi éclairée par la raison, l'homme reste emprisonné dans les ténèbres de sa caverne. Il peut parler de Dieu tout en demeurant dans son narcissisme. Les Mages regardent le ciel, interprètent son langage et y découvrent l'étoile qui les guident vers la destination voulue. Karl Gustav Jung disait:"Dans ton coeur se trouvent les étoiles". Osons interroger aussi le ciel de mon coeur. La nature physique et l'empire de l'intériorité nous parlent de Dieu. Galilée disait que Dieu a écrit deux livres pour nous.

La Bible et la Nature. La Bible a l'alphabet des lettres, la nature est écrite avec le langage mathématique. Kant, quant à lui distinguait deux empires dans la connaissance: le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Tout chante l'amour de Dieu et nous conduit vers la grotte de Bethléem. Ce qui est étonnant, l'étoile qui guidaient les rois mages ne va pas directement à la grotte. Elle passe par Jérusalem. Souvent, les erreurs scientifiques aboutissent à de nouvelles découvertes. Qu'est ce qu'ils constatent dans le règne de Hérode? L'ignorance.

2. L'ignorance, la peur et la violence.

Hérode est ignorant de ce qui se passe dans son territoire. Il est informé par les étrangers qui viennent de loin qu'il est né le roi au dessus des autres rois. Ils demandent à l'ignorant habillé en or: "Où est né le roi des juifs? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus pour l'adorer". À ces paroles, il est pris de panique, son coeur est enténébré et son visage devient sombre. L'hypocrisie et le mensonge deviennent des vernis qui cachent sa honte et sa mauvaise intention.

L'évangile dit que Hérode et tout Jérusalem sont boulversés. Ce roi sanguinnaire n'a d'autres projets que de faire un plan de guerre contre l'enfant à peine né. Hérode est le prototype des rois qui divinisent le pouvoir au point de sacrifier la vie des innocents, car selon leur logique, "il n'y a pas d'ennemis à négliger".



Même aujourd'hui, Jésus continue à boulverser les coeurs pleins d'arrogance, de méchanceté. Hérode d'aujourd'hui ne cesse pas de persécuter le divin enfant, de le tuer, de le crucifier, dans ses membres, dans son Église.

3. La joie de retrouver Dieu.

Les Mages éprouvent une grande joie en retrouvant le petits enfant qui dort dans une mangeoire. Pourtant, les rois mages découvrent en cet enfant la réponse de leur interrogation, le repos de leur pèlerinage. Ils présentent leur dons digne d'un roi divin: l'or, la myrrhe et l'encens. Ils l'adorent et rendent grâce au Seigneur. Ces savants sont des authentiques religieux qui savent unire la prière, l'offrande et la mission.

Ils obéissent à la révélation reçue en songe de ne pas passer chez Hérode, et retournant chez eux. Les Mages doivent retourner chez eux pour annoncer la bonne nouvelle. Dans cette fête de l'épiphanie, ces personnages éclairent la vocation du laïc engagé en politique. La foi chrétienne ne nous déracine pas de ce que nous sommes, mais nous enracine dans ce qui est juste, bon, beau, vrai pour notre sanctification.

4. Prière pour nos dirigeants.

Tu es Seigneur notre Roi qui gouverne le monde avec justice et dirige les peuples avec droiture.

Suscite dans notre monde en ébullition, des dirigeants selon ton coeur, qui usent leur pouvoir pour délivrer le pauvre qui appelle, le malheureux sans recours et le faible qui crie.

Libère-nous oh Bon Pasteur des rois génocidaires comme Hérode.

Ouvre nos yeux pour voir dans la variété des signes de ta présence l'étoile polaire qui nous conduit vers toi, pour t'adorer en esprit et en vérité comme les rois mages. Amen.



Heureuse fête de l'épiphanie.

Paix et joie dans le Seigneur.



Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera