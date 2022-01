Depuis lundi 3 janvier la Vallée d'Aoste est définitivement coupée du monde francophone. La Rai a réorganisé les fréquences tv et en a profité pour arrêter la retransmission des chaînes en langue française. Je dis bien «profité » car peut-on vraiment croire que les techniciens n’aient pas su prévoir ces difficultés concernant la diffusion de France2, Tsr1 et Tv5monde ? Sauf à imaginer qu’ils soient tous des incompétents….En attendant, au siège régional de la Rai, le standardiste n’a pas de réponse à donner.

Peut-on s’attendre à ce que la rai fasse un effort pour la culture valdôtaine sans y être obligée par la convention signée avec la Région ? je ne le pense pas. Par contre nos politiciens devraient s’activer sérieusement et travailler sans relâche pour obtenir ce qui relève d’un droit fondamental : le droit à la culture.

Mieux encore, il faudrait en profiter pour obtenir plus de chaînes francophones.

La RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale per la Provincia autonoma di Bolzano) transmet les canaux autrichiens ORF1 et ORF2, les canaux allemands Bayrisches Fernsehen, Das Erste, KI.KA et ZDF et les canaux suisses de langue allemande SF 1 et SF 2. Pourquoi alors en Vallée d’Aoste nous devrions nous contenter de seulement 3 chaînes tv ?

La faute, sans doute, premièrement aux valdôtains eux-mêmes, qui n’osent même plus protester et chez qui le militantisme linguistique ne fait plus guère d’adeptes, contrairement à la province de Bozen. Il reste néanmoins une question de fond : le bilinguisme officiel de la Vallée d’Aoste étant l’objet d’une protection juridique, pourquoi l’état et la région ne mettent pas en œuvre tout le nécessaire pour augmenter l’offre bilingue dans notre région ? Quelqu’un aurait-il peur de la diffusion du français en Vallée d’Aoste ? Bref, nous ne sommes certainement pas au bout de nos peines….