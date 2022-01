Incontro per orientare studenti e genitori nella scelta dei percorsi IeFP il prossimo 11 gennaio

Nell’ambito della campagna di informazione “ProSkill – La Formazione chiamala futuro”, sui percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), l’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro ha organizzato, per martedì 11 gennaio 2022 alle ore 18, un incontro di orientamento destinato ai ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie.

Luigi Bertschy, assessore regionale Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro

Sarà l’occasione per conoscere, grazie alla presenza delle scuole e degli enti che organizzano i percorsi IeFP, la proposta formativa per l’anno scolastico 2022/2023, in vista delle iscrizioni.

Dieci i percorsi organizzati che hanno una durata variabile, triennale o quadriennale:

tecnico dello sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali;

operatore elettrico - indirizzo Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili;

operatore termoidraulico;

operatore agricolo - indirizzo Gestione degli allevamenti oppure Coltivazione di piante erbacee, orticole, legnose in pieno campo ed in serra;

operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo Carrozzeria;

operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo Meccanica;

operatore alla ristorazione - Commis di cucina;

operatore alla ristorazione - Commis di sala/bar;

operatore del benessere – Acconciatura;

operatore del benessere – Estetica.

L’attenzione sarà anche posta sugli sbocchi futuri, relativi al mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi così da fornire un quadro informativo completo per favorire una scelta consapevole dei giovani.

Al fine di permettere l’organizzazione dell’evento in piena sicurezza è prevista la partecipazione sia in presenza, presso la Cittadella dei giovani di Aosta, sia in streaming sulla pagina YouTube dell’Amministrazione regionale e sul canale Facebook del Dipartimento Lavoro.

Per la partecipazione in presenza è richiesta l’iscrizione entro lunedì 10 gennaio 2022, inviando una email con nome, cognome e un recapito telefonico all’indirizzo info@avipresse.com.

Come da direttive nazionali si ricorda che l’accesso alla Cittadella sarà consentito ai possessori del green pass rafforzato e con l’uso di mascherina FFP2.