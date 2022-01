ZOLA CAGNOLINA TRISTE PERCHE' ANCORA NEL BOX.....LIBERIAMOLA URGENTE

Zola è una dolcissima cagnolina entrata nel 2020 in un canile sperduto in montagna in Abruzzo dove non è possibile l'accesso ai volontari. Arrivata in Piemonte da poche settimane stiamo cercando di darle tutte le attenzioni necessarie per farla riprendere psicologicamente. Non sappiamo nulla del suo passato ma sicuramente avrà avuto una famiglia fino al giorno del suo abbandono in strada di cui non conosciamo il motivo.