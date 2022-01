Tatuaggi e trucco permanente, in vigore dal 4 gennaio le restrizioni dell’UE

Per Pigment Blue 15 e Pigment Green 7 divieto solo a partire dal 4 gennaio 2023, è stata concessa un ulteriore deroga di un anno per consentire alle aziende di trovare alternative sicure per questi due pigmenti Restrizioni su tatuaggi e trucco permanente, le motivazioni dell’UE.

La normativa – si legge nella nota della Commissione Europea – riguarda, in particolare, sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, sostanze chimiche vietate nei cosmetici, sensibilizzanti della pelle, irritanti per la pelle e gli occhi, impurità metalliche, ammine aromatiche e alcuni pigmenti. Secondo le stime il 12% dei cittadini europei è tatuato, compresi gli adolescenti

La Commissione – spiega nella nota – ha adottato la restrizione nel dicembre 2020, a seguito di studi che mostrano effetti allergici e problemi della pelle dovuti a tatuaggi, in risposta a una richiesta degli Stati membri e sulla base di valutazioni di impatto scientifico e socioeconomico effettuate dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

“L’obiettivo – aveva spiegato l’ECHA – non è vietare la pratica del tatuaggio, ma rendere più sicuri i colori utilizzati nei tatuaggi e nel trucco permanente”, riducendo “le reazioni allergiche croniche e altre reazioni cutanee di tipo infiammatorio”. Alcuni Stati membri dispongono già di una legislazione nazionale per limitare le sostanze chimiche pericolose negli inchiostri per tatuaggi, pertanto le nuove norme a livello dell’UE sono state adottate per proteggere le persone in tutta l’UE, indipendentemente dal Paese in cui vengono tatuati e se l’inchiostro è fabbricato nell’UE o no. Per le sostanze vietate – sottolinea la Commissione – esistono sul mercato alternative sicure.