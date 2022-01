Ancora una vittima del covid e contagi alle stelle

In Valle d'Aosta è nuovo boom di contagi. I positivi al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 630, a fronte di 65 guariti. Nell'ultima giornata si è registrato anche un nuovo decesso: sale così a 489 il numero di morti nella regione dall'inizio della pandemia.

Intanto, gli attuali positivi raggiungono quota 3.653, di cui 3.603 sono in isolamento domiciliare. I ricoveri scendono invece a 50, uno in meno di ieri, ma salgono a cinque le persone ricoverate in Terapia intensiva. Sono invece 45 i ricoveri nei reparti ordinari. Resta sempre elevata l'attività di tracciamento: i tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 3.129.

I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

Nuova stretta su tavolo Cdm

Si allontana l'ipotesi dell'obbligo super green pass per lavorare. Ok della Lega alla vaccinazione obbligatoria per gli over 60. Prosegue a ritmo elevato la campagna vaccinale nazionale. Nel periodo tra il 5 e l'8 gennaio verranno distribuite alle Regioni/Province autonome 2.811.600 di dosi di vaccino, fa sapere il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo. Secondo Agenas a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri sale al 20% e, in 24 ore, cresce in 13 regioni, raggiungendo livelli più critici in Valle d'Aosta (47%), Calabria (32%), Liguria (31%) e Umbria (con +3% raggiunge il 27%). Negli Stati Uniti un milione di contagi in un giorno. Brasile: niente sfilate di carnevale in strada a Rio.

Vaccini, Landini chiede al governo di renderli obbligatori per tutti

Per Maurizio Landini, segretario generale Cgil "Serve un atto di responsabilità da parte del governo, rendendo i vaccini obbligatori per tutti". "Finora - ha aggiunto - il governo questa scelta non l'ha fatta ma penso che sia un atto necessario anche per richiamare a una responsabilità collettiva tutte le persone".