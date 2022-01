Turismo, servono misure di sostegno

Nonostante il nuovo decreto adottato dal Governo, che agevola quanti abbiano completato il ciclo vaccinale e i richiami, permane una forte preoccupazione tra gli operatori del turismo, in particolare della neve e delle città d’arte.

Una filiera che era ben ripartita, stando alle prenotazioni delle settimane passate, rischia quindi di subire uno stop proprio nei mesi clou di gennaio, febbraio e marzo, uno dei periodi clou del settore.

CNA Turismo e Commercio invita il Governo a valutare l’opportunità di mettere in campo adeguate misure di sostegno per mantenere vivo un comparto fondamentale per l’economia italiana che sta scontando ancora forti criticità e difficoltà a causa della recrudescenza della pandemia.