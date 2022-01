Ad Arvier, riunione tecnica per fare il punto sugli avvistamenti di due lupi

Nella mattina di oggi, ad Arvier, si è svolta una riunione tra l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Davide Sapinet e i referenti della Struttura regionale Flora e Fauna e del Corpo forestale della Valle d’Aosta per fare il punto sugli avvistamenti di una coppia di lupi nel territorio comunale.

“L’incontro di oggi è stato organizzato per condividere con i tecnici e con i rappresentanti degli enti locali le attività operative da mettere in campo dopo l’ultimo avvistamento di due lupi nel comune di Arvier”: ha dichiarato l’assessore Davide Sapinet.

“Tengo a precisare che il monitoraggio da parte delle strutture competenti del Dipartimento delle risorse naturali e del personale del Corpo Forestale è costante: il territorio regionale è presidiato tutti i giorni dell’anno e ogni settimana in Assessorato si riuniscono i referenti responsabili del monitoraggio del lupo, per raccogliere testimonianze, tracciare i comportamenti tenuti dai vari esemplari censiti nella nostra regione e studiare eventuali casi anomali.”

“Dalla riunione di questa mattina” – ha precisato Sapinet – “è emerso che, in base alle osservazioni effettuate, il comportamento dei due lupi avvistati ad Arvier è un caso particolare, in quanto i due animali si spostano tra l’Envers e l’Adret, a volte anche attraversando il paese. Per contrastare il fenomeno, oltre alle normali attività di monitoraggio, abbiamo deciso che sarà attuata una prima serie di misure dissuasive, con dissuasori acustici e a ultrasuoni. I dati raccolti saranno poi inviati all’ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, referente nazionale per la gestione del lupo, per valutare la messa in atto di misure dissuasive aggiuntive.”

L’Assessorato ricorda inoltre che, in un’apposita sezione del sito regionale, sono pubblicate le informazioni sui comportamenti da adottare in caso di incontro con il lupo, oltre ai vari monitoraggi sulla presenza della specie in Valle d’Aosta e che, per ogni necessità, per ricevere informazioni o per fare una segnalazione, è possibile contattare la stazione forestale di competenza.