Da domani torna il freddo nella regione, temperature in calo già in serata

Dopo le temperature, piuttosto anomale per la stagione, che nei giorni scorsi in alcune zone del territorio hanno sfiorato anche i 20 gradi, in Valle d'Aosta da questa sera torna il freddo: secondo il bollettino metereologico diffuso dal centro funzionale della Regione Valle d'Aosta, tra stasera e domani mattina è atteso un fronte freddo che porterà a deboli precipitazioni nel settore nord-occidentale e a un conseguente calo delle temperature.



Domani 5 gennaio il cielo sarà molto nuvoloso al mattino, nel settore nord-occidentale, con deboli precipitazioni sui confini e foehn nelle valli. La quota neve scenderà fino a 1.100 metri ma sono previste schiarite già dal pomeriggio. La giornata di giovedì sarà piuttosto soleggiata, mentre per venerdì è atteso in serata qualche fiocco di neve sulle zone di confine. Possibili deboli nevicate sono previste anche per domenica, prima del ritorno, ancora da confermare, dell'anticiclone.