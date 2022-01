Volano i contaggi VdA al confine della zona gialla

In Valle d'Aosta è nuovo record di contagi. Nelle ultime 24 ore sono state rilevate 468 persone positive al Covid-19, a fronte di 210 guariti. Gli attuali positivi sono ora 3.089, di cui 3.038 in isolamento domiciliare. La situazione peggiora anche sul fronte dei ricoveri: in totale sono 51, tre in più rispetto a ieri, di cui 47 si trovano nei reparti ordinari.

A preoccupare di più sono però i quattro ricoveri in Terapia intensiva: se il dato rimane stabile e non ci sono dimissioni verso altri reparti, la Valle d'Aosta avrebbe tutte le carte in regola per entrare in zona gialla. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 3.739. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

170.844 nuovi casi e 259 morti. Tasso positivi al 13,9%

Aumentano le terapie intensive (+41) e i ricoveri ordinari (+579). Eseguiti 1.228.410 di test. Sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la "terza dose", pari al 65,84% della popolazione che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi.

Nel bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 170.844 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore e 259 i morti. Sono 1.228.410 i tamponi processati e il tasso di positività è al 13,9%. Salgono di 41 unità le terapie intensive e di 579 i ricoveri (BOLLETTINO - MAPPE). Le Regioni sono per una linea comune sulla riapertura delle scuole: allo studio una bozza che prevede la dad alle elementari e in prima media con 4 o più casi positivi. Fonti di governo, intanto, assicurano che non ci sarà alcun slittamento del rientro in classe. Vertice a palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, i ministri dell'Istruzione Bianchi e della Salute Speranza e il commissario all'emergenza Covid Figliuolo. Sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la "terza dose", pari al 65,84% della popolazione che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Secondo i dati dell'Agenas, cresce intanto in 15 Regioni l'occupazione di posti letto in area medica (al 19% la media nazionale, punta del 45% in Valle d'Aosta), e in 9 Regioni quella in Terapia intensiva, (15% nazionale, punta del 24% nella provincia autonoma di Trento).

Covid, proposte Regioni per la scuola: misure diverse in base a età e copertura vaccinale

La riapertura degli istituti potrebbe essere preceduta dall'introduzione di nuove regole anti-contagio per gli alunni, soprattutto per quanto riguarda la quarantena. Il rientro in classe è stato anche al centro di un incontro a palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, i ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza, e il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Bianchi: "Priorità è scuola in presenza e in sicurezza"