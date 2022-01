Sanità e progetto 'Aree interne', Barmasse: "Dobbiamo invertire la tendenza dei tagli"

"Arriviamo da un'epoca di tagli, dobbiamo invertire questa tendenza": a dirlo è l'assessore alla Sanità e alle politiche sociali della Regione Valle d'Aosta Roberto Barmasse presentando il progetto 'Aree interne' per migliorare i servizi sociosanitari nell'Unité des Communes Grand Paradis.



"Paradossalmente - aggiunge Barmasse - in questo periodo sono di più le disponibilità economiche che non quelle di personale, il Piano per la salute e il benessere sociale che abbiamo presentato in questi mesi va in questa direzione: tornare a valorizzare la sanità".