L’Epifania tutte le feste porta via: le befane invadono la nostra valle

Diamo il benvenuto a questo 2022 all’insegna della befana….perchè l’Epifania tutte le feste porta via.

L’Associazione Quartiere Cogne organizza, come negli anni scorsi, l'evento "La Befana arriva in Quartiere" per giovedì 6 gennaio 2022 con lo scopo di poter regalare un sorriso e un momento di spensieratezza a tutti i bambini del Quartiere e alle loro famiglie, mantenendo, in questo modo, viva la tradizione della Befana che porta i doni e segna la fine delle festività natalizie.

L'evento avrà luogo dalle ore 15:00 alle ore 16:00 presso l'ufficio dell'Associazione in Place Soldats de la Neige 1, nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. Parliamo sempre di Befana ma trasferiamoci nel centro storico di Aosta.

Il 6 gennaio musica e divertimento per i più piccini per il giorno della befana con la gara di solidarietà dell’epifania.

Lo spettacolo parte dal Far West, prosegue con i personaggi della Melevisione e si conclude con l’elezione “comica” di Miss Befana di Aosta. Sono allestiti diversi stands presso i quali vengono distribuiti dolciumi preparati da professionisti e distribuiti da associazioni Onlus che utilizzeranno il ricavato delle offerte per i loro scopi associativi.

Nel frattempo sul palco musica Country e ballo con Philippe Milleret mentre sulla piazza due pony con accompagnatore professionista fanno fare un giro ai bambini che lo desiderano. Conduce lo spettacolo il presentatore comico Marco Guarena. Il pomeriggio prosegue con lo spettacolo della Melevisione “La paura non c’è più”.

In chiusura elezione di Miss Befana 2022, gara aperta a chiunque vorrà travestirsi per l’occasione. Alla vincitrice viene offerto un viaggio Smart Box. Per iscrizioni telefonare al numero 0165.263931.

Mercatino della Befana a Champoluc Sabato 6 e domenica 7 gennaio nella Piazzetta ufficio del turismo.

La creatività, il gusto e la maestria degli artigiani, in un percorso festoso nell’incantevole cornice della Valle d’ Ayas. Sabato 6 e domenica 7 gennaio nella Piazzetta ufficio del turismo. La creatività, il gusto e la maestria degli artigiani, in un percorso festoso nell’incantevole cornice della Valle d’ Ayas. nostra splendida valle con leggerezza e nuovi occhi.

EVENTI E APPUNTAMENTI VANNO SEGNALATI A redazione@valledaostaglocal.it