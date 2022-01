Après réorganisation télé chaînes francophones "disparues"

La réorganisation des fréquences de la télévision numérique terrestre en Vallée d'Aoste, qui a commencé ce matin, a entraîné la "disparition" des chaînes francophones, que Rai Com spa retransmet en Vallée d'Aoste grâce à un accord international. Depuis ce matin, France 2 (chaîne publique française), Rts 1 (télévision suisse romande) et Tv5 Monde Europe ne sont plus captées.

"La question est en train d'être résolue par la présidence de la Région avec la collaboration du département Innovation et Agenda numérique", affirme à la 'Dire' Carlo Marzi, l'assesseur pour l'Innovation de la Région Vallée d'Aoste. Les fréquences de la Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3 et Rai News 24) ont été réorganisées dans la Vallée d'Aoste, le Piémont, la Lombardie (à l'exclusion de la province de Mantoue), le Trentin-Haut-Adige et dans la province de Plaisance. Dans la matinée, dans la Vallée d'Aoste, Rai 3 pouvait être vu avec le Tgr du Friuli Venise Julie.

La réorganisation de toutes les autres fréquences a commencé aujourd'hui dans la région de la Coumba Freida et dans la Valdigne; demain c'est le tour d'Aoste et du Grand Paradis; mercredi de la Basse Vallée et de la zone du Mont Rose; jeudi des zones des anciennes communautés d'Evançon et du Mont Cervin.