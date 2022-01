AUGURI DI BUON 2022 con tante iniziative culturali

IN PREPARAZIONE PER SAN VALENTINO 2022: “UNA GRANDE STORIA D’AMORE”



L’ANPAI-Bacherontius, in preparazione della Festa di San Valentino 2022, ha lanciato un’iniziativa rivolta a tutti i poeti e autori d’Italia per la pubblicazione dell’ormai tradizionale libro dedicato al tema dell’Amore.

Per partecipare è necessario essere in regola con l’abbonamento-iscrizione all’ANPAI-Bacherontius (quota di 20 euro l’anno), quindi inviare (in un’unica copia) una poesia (massimo 32 righe) o un breve racconto o saggio (massimo due cartelle) sul tema dell’Amore, con l’indicazione di tutti i dati completi (nome, cognome, indirizzo, telefono ed eventuale e-mail), unitamente alla quota di 5 Euro (allegata alla lettera in contanti o in assegno, oppure versata sul nostro c/c postale).

Una Giuria dell’ANPAI procederà alla selezione delle opere; quindi provvederà ad avvisare gli interessati per la realizzazione del volume e della manifestazione che coinciderà con la Festa di San Valentino 2020. Scadenza per l’invio del materiale (anche VIA MAIL) è stata prorogata sino a venerdì 7 gennaio 2022.



UNA PAGINA, UNA FOTO, UN AUTORE: PARTE LA NUOVA EDIZIONE



Dopo il successo della prima edizione del libro “Una pagina, una foto, un autore”, riparte la nuova edizione.

L’invito è rivolto a tutti i poeti, scrittori e artisti nostri abbonati che hanno pubblicato un libro (con noi o con altre case editrici) o che sono stati inseriti in una delle nostre antologie.

Fatevi fotografare con il vostro libro o con l’antologia in cui siete inseriti e inviate l’immagine alla nostra redazione di Via Belvedere n. 5, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), oppure alla mail m.delpino@libero.it

Le foto entreranno a far parte di un libro fotografico del formato di cm. 16 x 24.