MASCHERINE Ffp2

L’utilizzo delle mascherine anti-covid Ffp2, in seguito all’ordinanza del Governo del 25 dicembre scorso, è diventato obbligatorio per cinema, teatri, musei e mezzi di trasporto pubblico. Da quel momento si è aperta una vera e propria caccia all’acquisto di questi dispositivi, che con il passare dei giorni, iniziano a diventare introvabili. Fortunatamente non siamo ai limiti del marzo 2020, quando trovare una mascherina chirurgica era difficilissimo, ma certo è che il nuovo decreto ha fatto schizzare alle stelle la domanda di questi dispositivi di protezione e, con essa, anche purtroppo il loro prezzo.

Se prima dell’introduzione dell’obbligo, infatti, si poteva acquistare la singola mascherina Ffp2 anche a 0.80 centesimi, adesso i costi in molti casi partono da un minimo di due euro a un massimo di 5 euro.

Un aggravio economico non indifferente per le famiglie, se si considera che il dispositivo è monouso e può essere utilizzato per non più di 8 ore consecutive. Questa situazione di libero mercato e libero prezzo ha visto parecchie situazioni di aumenti anche al di fuori del massimo dei 5 euro (già assurdi) pagati per queste mascherine. Un episodio simile è accaduto purtroppo anche nella nostra regione dove una farmacia di Gressoney Saint Jean avrebbe venduto ad una turista una Ffp2 al prezzo di 6 euro.

Di fronte a questa vicenda non unica nel nostro paese, che dimostra come il mercato libero di determinati prodotti in particolare quelli per tutelare la propria salute, sia dannoso per il consumatore, deve vedere chi ci Governa fare velocemente accordi con le farmacie per arrivare a un prezzo calmierato per queste mascherine.

Da parte nostra invieremo alla competente Autorità e a Federfarma una nota con i dati precisi di quanto accaduto e a noi segnalatoci.