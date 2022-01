In Valle D'Aosta 296 dei 1.876 tamponi effettuati hanno dato esito positivo

Sono 296 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati, nelle ultime 24 ore, in Valle d'Aosta. Dai 731 casi testati e i 1.878 tamponi effettuati nell'ultima giornata sono risultati anche 58 guariti. Lo riporta il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.



Gli attuali positivi salgono a 2.831, di cui 2.783 sono in isolamento domiciliare. Sono invece 48, nove in più di ieri, i ricoveri all'ospedale Parini di Aosta: 45 si trovano nei reparti ordinari mentre rimangono stabili a tre, lo stesso numero di ieri, le persone ricoverate in Terapia intensiva. Proprio in queste ore, l'Usl della Valle d'Aosta si sta organizzando per aprire il reparto Covid 3, negli spazi della Chirurgia generale dell'ospedale Parini di Aosta, con dieci posti letto. Si tratta del quinto reparto Covid destinato alle persone contagiate, che si aggiunge al reparto di Malattie infettive, al Covid 0, allestito nel day hospital multidisciplinare, al Covid 1 che si trova in Neurologia e al Covid 2 aperto invece nel reparto di Gastroenterologia.

Cinque ospiti della casa di riposo J.B. Festaz di Aosta

Cinque ospiti della casa di riposo J.B. Festaz di Aosta sono risultati positivi al Covid-19. Tre di loro, avendo manifestato alcuni sintomi, sono stati ricoverati all'ospedale Parini di Aosta mentre i restanti due, asintomatici, sono rimasti nella struttura, in isolamento. Quattro dei cinque anziani contagiati erano vaccinati con terza dose, mentre uno di loro era stato sottoposto soltanto a due vaccinazioni, per via di alcune patologie che lo rendevano incompatibile con la terza. La casa di riposo ospita attualmente 69 anziani e rimarrà chiusa alle visite fino al prossimo 15 gennaio. "Oggi abbiamo in programma un ulteriore screening per rilevare ulteriori ospiti contagiati- spiega Patrik Thérisod, direttore della struttura- e ne faremo un secondo mercoledì". Al momento, conclude Thérisod, "nessun positivo è emerso nel nucleo demenze e nella Rsa, la situazione è quindi sotto controllo".

10mila controlli forze ordine

In Valle d'Aosta, nella settimana che ha fatto da ponte tra il Santo Stefano e l'inizio del nuovo anno, le Forze dell'ordine hanno eseguito oltre 10.000 controlli per verificare il rispetto delle nuove misure anti contagio, sancite dal decreto Natale. Dal 27 dicembre al 2 gennaio, su 9.991 persone controllate, in cinque sono state sanzionate perchè non possedevano il green pass o il green pass rafforzato. A queste si aggiungono, quattro multe per l'assenza di mascherina dove obbligatoria e tre denunce.



Tra bar e ristoranti, sono stati 407 gli esercizi controllati dalle Forze dell'ordine nel territorio valdostano: tre di questi sono stati sanzionati perchè non rispettavano le norme anti contagio, mentre non si registrano nuove chiusure provvisorie. I dati sono raccolti in un riepilogo settimanale diffuso dall'ufficio stampa della Regione.



