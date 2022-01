Approvate tre nuove delibere dalla Giunta regionale

La Giunta regionale ha approvato alcune delibere tra le quali si segnalano quelle relative:



- alla presa d’atto della subconcessione della sala comunale di pesistica “Pierino Creux” annessa al plesso sportivo di via Volontari del Sangue già concessa alla Federazione Italiana Pesistica. La convenzione sottoscritta tra il Comune e la federazione sportiva di riferimento prevedeva che il concessionario potesse affidare la sub-gestione della struttura, comprendente anche spogliatoi, servizi igienico-sanitari e locali adibiti a deposito e a ufficio. La deliberazione della Giunta prende, quindi, atto della volontà della FIPE di affidare l’impianto in sub-concessione all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bars ‘n’ Guns Weightlifting” di Aosta. Con il medesimo provvedimento l’Esecutivo comunale ha anche approvato il piano tariffario della sala di pesistica proposto dalla Federazione nonché il piano orario di apertura e di chiusura;



- alla gratuità della sosta all’interno del “Parking de la Ville” di via 1° Maggio, nei giorni 30 e 31 gennaio 2022, in occasione della 1022/a Fiera di Sant’Orso. In attesa di conferme in merito allo svolgimento della Millenaria, l’Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la richiesta di collaborazione formulata dall’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta tesa a permettere la sosta gratuita nel Parking de la Ville in considerazione del venir meno di numerosi posti auto localizzati all’interno delle aree dell’“Espace Aosta” attualmente utilizzati per il servizio “Drive in – tamponi” nell’ambito della lotta alla pandemia di Covid;



- all’affidamento di un’ulteriore proroga tecnica del servizio di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti e dell’incarico di direzione dell’esecuzione del servizio. La proroga, fino al 31 marzo 2022, si rende necessaria a causa della procedura di gara ancora in corso per il rinnovo dell’affidamento dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti urbani per i prossimi sei anni, oltre all’eventuale opzione di ulteriori due anni il cui esito è stato pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria peraltro tuttora vigente nonché dalle vicende relative al ricorso presentato dalla società Quendoz Srl avverso la sua conclusione ad altro operatore.