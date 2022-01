20 ani di euro

Il nome "Euro" è stato scelto dal Consiglio europeo di Madrid del 1995. Il simbolo dell'euro (€) si ispira alla lettera greca epsilon (Є) e rappresenta inoltre la prima lettera della parola “Europa”, mentre le due barrette parallele stanno a significare stabilità. Il codice Iso dell'euro è EUR, utilizzato per riferirsi a importi in Euro senza utilizzare il simbolo.

Dopo decenni di discussioni su come conseguire un'Unione economica e monetaria, che fino ad allora aveva portato soltanto al'ECU, unità di conto europea, nel 1988 fu istituito il comitato Delors. Sotto la presidenza di Jacques Delors, allora presidente della Commissione, il comitato esaminò specifiche misure graduali verso l'adozione di una moneta unica. L'accordo che i leader politici firmarono successivamente a Maastricht nel 1992 diede vita alla moneta unica, sulla base della relazione del comitato Delors e dei successivi negoziati. La firma del trattato di Maastricht è una tappa cruciale del percorso verso l'Euro. Nel 1994 l'Istituto monetario europeo (IME) a Francoforte ha avviato i lavori preparatori per consentire alla Banca centrale europea (BCE) di assumere la responsabilità della politica monetaria nella zona Euro. Il 1º giugno 1998 la BCE è diventata operativa. Il 1º gennaio 1999 l'Euro fu introdotto, diventando la moneta ufficiale di 11 Stati membri oggi 19..

"Tutti noi ricordiamo la prima volta in cui abbiamo tenuto in mano una banconota in euro. A 20 anni di distanza, l'euro è una delle più potenti valute al mondo". Così la presidente della commissione UE, Ursula von der Leyen, celebrando oggi (sabato) il ventennale dell'euro. "L'euro riflette anche i nostri valori, come valuta globale per investimenti sostenibili. Ed è un forte simbolo di unità", ha detto von der Leyen. Da parte sua la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, ha dichiarato che: "I recenti choc economici sarebbero stati ancora più gravi senza la stabilità e l'integrazione che l'euro ha conferito al nostro mercato unico". "L'euro e l'Europa sono ormai inseparabili", ha sottolineato.

Quelle che allora, a milioni di persone, sembravano banconote e monete stranissime, oltre che nuovissime, sono diventate parte del quotidiano. Una nuova generazione è diventata adulta senza aver mai toccato le dracme greche o la peseta spagnola, senza i molti zeri delle lire italiane o i colori del fiorino olandese. A loro quei piccoli calcolatori a pile che venivano distribuiti per convertire nuove e vecchie monete (e che forse qualcuno ha ancora in un cassetto) non servirebbero a nulla.

La moneta unica ha portato con sé comparazione dei prezzi gli acquisti più semplici nei paesi UE, ma anche la possibilità di viaggiare con più facilitò e di risparmiare con una moneta stabile. Quest’ultima ha inoltre creato nuove opportunità per le aziende, dal momento che sono spariti i problemi legati ai costi e all’incertezza delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Attualmente l’euro è la moneta ufficiale di 19 paesi e riveste un importante ruolo a livello internazionale: nel 2017 è stato usato per il 36% dei pagamenti internazionali, secondo solo al dollaro statunitense (usato per il 40% dei pagamenti).

Un sondaggio dell’Eurobarometro del novembre 2018 ha mostrato un livello record di sostegno per la moneta unica nella zona euro. La maggioranza degli intervistati, il 74% di loro, è a favore dell’euro nell’UE, mentre il 64% crede che l’euro sia una cosa buona per il proprio paese.

L’euro è fondamentale per l’Unione economica e monetaria dell’UE e, dopo la crisi finanziaria del 2008, le istituzioni europee si sono impegnate per rendere più forte la coordinazione all’interno di questa zona. Le misure adottate includono l’introduzione del , un ciclo annuale di revisione dei piani economici e di bilancio dei paesi UE, il lancio della supervisione singola delle maggiori banche della zona euro da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e l’approccio comune per la liquidazione delle banche in fallimento.