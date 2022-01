Sospesa l’organizzazione della Fiera Sant’Orso di Donnas

La Fiera di Donnas in programma il 15 e il 16 gennaio prossimi è sospesa. La decisione è stata presa in relazione agli ultimi dati relativi alla diffusione del Covid-19 e alle difficoltà applicative della normativa nazionale riferite all’evento.

“Abbiamo valutato con molta attenzione ogni aspetto organizzativo – spiegano il Presidente della Regione Erik Lavevaz e l’Assessore Luigi Bertschy, il Sindaco di Donnas Amedeo Follioley e il Presidente del Comitato Graziano Comola - e siamo giunti all’unanime conclusione della necessità, visti i pochi giorni a disposizione per adattare la Fiera alle nuove disposizioni sanitarie e alle ricadute organizzative che comportano, di sospendere l’evento che potrebbe eventualmente trovare quest’anno, in via del tutto eccezionale, una nuova collocazione in una fiera primaverile dell’artigianato nel borgo di Donnas”.

Per quanto riguarda la Foire de Saint Ours di Aosta, programmata per il 30 e 31 gennaio, la decisione se confermare o meno l’evento – come già riferito – sarà presa entro il 10 gennaio sulla base della situazione epidemiologica, del quadro normativo in evoluzione e del confronto con i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione della manifestazione.