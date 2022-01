Nelle ultime 24 ore soli tre guariticovid, contagi oltre 100

"Ci aspettano settimane complicate. Lasciate perdere chi dice che non c'è da preoccuparsi perché l'infezione si è ‘raffreddorizzata'": lo scrive su Facebook la virologa Maria Chironna, professoressa d'Igiene dell'Università di Bari e responsabile del laboratorio Covid del Policlinico di Bari, invitando chi non lo ha fatto a vaccinarsi. Chironna ha pubblicato i dati di uno studio recente della UK Health Security Agency, secondo il quale con la terza dose l'efficacia dei vaccini contro le ospedalizzazioni da Omicron sale all'88% a due settimane dalla somministrazione, mentre chi ha solo una dose può contare su una efficacia pari al 52%

Infatti in Valle d’Aosta 117 i nuovi casi Covid su 577 tamponi. Nessun decesso ma gli attuali positivi, dopo i tre guariti, sono 2593 di cui tre in terapia intensiva, 36 ricoverati al Parini e 2554 in isolamento domiciliare.

Ha soltanto un mese il più giovane paziente Covid ricoverato in una terapia intensiva del Piemonte. Il bimbo è giunto il giorno di Natale all'ospedale Regina Margherita di Torino, proveniente dall'ospedale di Novara e prima ancora da Verbania. L'ospedale infantile torinese, infatti, è l'unico in cui si effettua l'Ecmo, la circolazione extracorporea per pazienti con insufficienza cardiaca e respiratoria, a cui il neonato e' stato sottoposto. "Giorno dopo giorno – spiega Franca Fagioli, direttore del Dipartimento Patologia e Cura del bambino del Regina Margherita – registriamo lievi e continui miglioramenti".

Secondo Franco Locatelli, membro del Cts, le “condizioni sono mature per l’obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti con Covid o con malattie diverse, seppur questa resta una scelta che spetta alla politica”.

Da domani, lunedì 3 gennaio, nove regioni - tra cui Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia - in zona gialla. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allargamento dell'obbligo di super pass ai lavoratori. Da Natale a oggi nel Vecchio Continente contagi aumentati del 60%. Iss: "In Europa atteso aumento casi ma mortalità stabile"