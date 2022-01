ÉVANGILE DE DIMANCHE: VIVRE LE TEMPS PRÉSENT POUR L'ÉTERNITÉ. LES VOEUX DU NOUVEL AN 2022

Cette année 2021 qui passe du présent vers la longue nuit du passé est le trésor de mon existence. Tout le vécu sera bientôt stocké dans les archives de la mémoire. Or la maison sans stock est déjà le signe de sa misère.

Que les événements heureux et malheureux, les joies et les blessures, les miettes de bonheur et les situations inconfortables soient bien rangés dans le tréfond de mon coeur, pour que ce patrimoine participe à orienter la vie dans cette année nouvelle 2022. Rien ne va être perdu, pour améliorer le bien mal fait, combattre le mal bien fait, corriger les erreurs du passé, apprendre à pardonner et à demander pardon, être à l'école de l'amour et se laisser aimer. C'est le secret du bonheur dans cette vie en mouvement dans l'équilibre instable.

Saint Paul nous rappelle la loi de la charité pour bien vivre le présent du passé (souvenir), le présent du présent (action), le présent de l'avenir(attente). Cette loi est la charité. "Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien". Le temps vécu dans le mal ce que saint Augustin appelle aversio, est un temps gaspillé, perdu qui ne revient plus.

Ce temps qui passe m'interpelle à ouvrir les yeux du coeur pour illuminer les yeux du corps, afin de voir et accueillir Dieu qui passe sous les fragments humains. La conversion de notre regard permet de découvrir les traces de la présence de Dieu dans les événements historiques, dans le visage du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, de l'exilé, bref de l'homme accablé de douleur.

Vivre le temps présent pour l'éternité me permet de veiller, car "je ne sais ni le jour ni l'heure de sa venue". Veiller est prier. Romano Guardini lie l'essence de l'être avec la prière en disant: "Je prie pour vivre et je vis mieux en priant". Notre Dieu est surprise, notre Dieu fait épiphanie pour nous rejoindre. Il nous faut donc être présent de la Présence.

Vivons donc dans l'attente de son irruption, non dans la peur comme le serviteur bon à rien, mais dans la liberté des enfants de la maison.

Saint Paul dit à ce propos: "Réveille-toi oh toi qui dort, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera".Eph5,14-15.

Saint Augustin nous encourage de vivre ce temps présent, ce temps de grâce en cultivant la saine et la sainte inquiétude. Il écrit dans ses Confessions:" Tu nous as faits pour toi Seigneur et notre coeur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi".

Selon Henri Bergson, dans la ligne de saint Augustin, le temps vécu, le temps spirituel n'est pas mesuré par nos montres, mais par les états de la conscience. Bergson appelle le mouvement des états de la conscience, la durée. Quand nous sommes terrassés par les dures épreuves, la douleur, le temps semble être long. Par contre, quand nous sommes dans la joie et allégresse, nous avons l'impression que le temps est bref. Saint Augustin synthétise ces impressions en disant: "C'est toi oh mon âme que je mesure quand je mesure le temps".

Efforçons-nous de vivre ce temps qui s'en va en allégeant, tant soit peu, les souffrances des autres.

Le temps vécu dans la charité, dans l'amour de Dieu et du prochain, donne le vrai sens de la vie.

Le temps vécu dans la concorde, dans la fraternité devient l'occasion d'attendre et de hâter l'avènement du règne de Dieu qui est la Patrie pour tous.

Pour y avoir accès, il faut se munir des documents suivants: la Carte d'identité de la foi, le Permis de séjour de l'espérance, le Green pass de la charité, le Permis de conduire de l'humilité, la Carte bancaire des oeuvres de miséricorde et la Carte sanitaire de la prière et de la confession des péchés.

Avec ces documents, on devient citoyen de la cité céleste où les murs de la haine, du racisme, de l'éthnisme et de tout ce qui opprime l'homme sont abattus.

Le temps est une grâce, un sacrement de l'éternité, une expression de l'océan de l'amour de Dieu qui pénètre les plies de l'histoire et le fond sans fond de notre misère.

Heureuse année 2022 de joie, de paix, de santé et de sérénité. Dieu t'aime!

Paix et joie



Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera