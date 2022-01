Un ferito per botti, 32 accessi al pronto soccorso

Durante la notte del 31 dicembre 2021 / 01 gennaio 2022 il Pronto soccorso dell’Ospedale regionale Umberto Parini di Aosta ha preso in carico, complessivamente, 32 pazienti. Le chiamate alla Centrale Unica del Soccorso-CUS/118 sono state 169 (di cui 61 per informazioni sul Covid).

Le uscite in ambulanza nelle 12 ore: 76 (codici di uscita: 23 codici rossi, 48 gialli, 4 verdi, 1 bianco).



Tra gli eventi un accessoi dovuti a lesioni provocate da petardi/botti

(paziente maschio, 38 anni, trauma minore ad arto superiore)



un accesso per rissa/aggressione

(Paziente maschio, maggiorenne, traumi non gravi)



otto accessi per abuso di sostanze alcoliche

(di cui 1 minorenne)



nessun accesso per incidente stradale



Nella notte di capodanno 20-21 erano stati registrati 156 accessi in pronto soccorso 30 (dalle ore 00:00 alle ore 06:00); nessun accesso per lesioni da petardi/botti; un accesso per rissa/aggressione; 15 accessi per abuso di sostanze alcoliche (9 minorenni); 1 accessi per incidente stradale.