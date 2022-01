Lievitano i positivi covid. Nuovo record

Nuovo record di positivi al covid in Valle. Dai 350 di oggi si è saliti oggi a 383. Continua a correre il Covid-19. I tamponi refertati sono stati in totale 1.153. Non si registrano nuovi decessi, anche se la pressione sull'ospedale regionale Umberto Parini aumenta e di molto: i ricoverati sono 32 ai quali si aggiungono i tre in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 2.444. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dalla Regione, sulla base dei numeri dell'Usl elaborati dalla protezione civile.

Covid Italia: 141.262 nuovi casi e 111 morti. Tasso di positività al 13%.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.084.295. Crescono ricoveri ordinari (+115) e le terapie intensive (+37). Oltre 1 milione gli attualmente positivi. Da lunedì anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla. Ancora 5,5 milioni gli italiani senza vaccino. In vigore le nuove regole per la quarantena

Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 141.262 i nuovi contagi e 111 i morti. Il tasso di positività è al 13%, in salita rispetto all'11,78% di ieri. Salgono ricoveri (+115) e terapie intensive (+37). Oltre un milione le persone attualmente positive (BOLLETTINO - MAPPE). Da lunedì anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia passeranno in zona gialla anti-Covid. Sono ancora 5,5 milioni gli italiani senza vaccino. Il tasso decesso degli over 80 non vaccinati è 56 volte più alto rispetto a chi è protetto con il booster. Lo riporta il report esteso dell'Istituto superiore di sanità che integra il monitoraggio settimanale che aggiunge che il rischio di ricovero degli over 80 non vaccinati è 64 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto dose booster. In vigore le nuove regole per la quarantena.