Aosta: Nuti e Borre soddisfatti per senso responsabilità di tutto il Consiglio

L’approvazione del principale documento programmatorio dell’Ente è stato approvato con 18 voti favorevoli. I consiglieri di minoraza si sono astenuti.

Il documento finanziario è stato licenziato al termine di due giorni di seduta che hanno comportato anche una maratona notturna fino alle ore 24 di giovedì 30 dicembre per l’esame di 32 mozioni collegate (in buona parte ritirate) e di un ordine del giorno approvato ieri all’unanimità inerente alla modifica dello Statuto comunale e del Regolamento del Consiglio “anche in considerazione delle novità introdotte dalla legislazione vigente”.

Il voto espresso entro il 31 dicembre – che non avveniva dal 28 dicembre 2012, relativamente al bilancio 2013/2015 – permetterà all’Amministrazione comunale di essere pienamente operativa a partire dal 1° gennaio 2022, evitando l’esercizio provvisorio nei primi mesi che aveva caratterizzato gli ultimi 8 anni. «Si tratta di un risultato importantissimo – commenta la vicesindaca con delega alle Finanze, Josette Borre - che testimonia l’impegno profuso dalla Giunta così come dai dirigenti e dagli uffici per mettere la macchina amministrativa nelle condizioni più favorevoli alla ripartenza nel nuovo anno".

Per questo l'assessora alle finanzne e vice sindaco Josette Borre, sottolinea "il clima costruttivo evidenziato dai lavori consiliari. I gruppi di opposizione nel dibattito in aula non solo hanno apprezzato lo sforzo teso a chiudere il bilancio entro fine 2021, ma hanno anche valutato positivamente l’inserimento nel Dup di diversi progetti e obiettivi, in parte già realizzati, che muovono nella direzione da loro indicata nel recente passato con atti di indirizzo politico».

«Il contesto collaborativo che ha improntato, con sfumature diverse, la discussione nell’Assemblea, evidenziata dall’astensione nel voto al bilancio – aggiunge il sindaco Gianni Nuti - costituisce il miglior viatico per il prosieguo della consiliatura che sarà caratterizzato da importanti investimenti per la città, destinati a cambiarne radicalmente il volto. È notizia di oggi che anche i progetti di rigenerazione urbana del quartiere Dora, per cui avevamo richiesto contributi ministeriali, verranno finanziati con 12,6 milioni di euro, portando il “tesoretto” di cui potremo disporre a circa 44 milioni di euro destinati in gran parte alle aree periferiche di Aosta. Ci attende un anno di grande impegno, ma, auspichiamo, anche ricco di soddisfazioni per tutti i cittadini».