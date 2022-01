AOSTA: disposizioni per utilizzo di mascherine nel centro storico

L'ultima ordinanza dispone che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (mascherine) nelle principali vie del centro storico di Aosta, sarà obbligatorio dalle ore 00.00 alle 24.00 durante tutte le giornate ricomprese tra martedì 7 dicembre e domenica 9 gennaio.

Le vie interessate sono le seguenti:

Via E. Aubert

Place des Franchises

Via Croix de Ville

Piazza Roncas

Via De Sales ovest

Via De Tillier

Via Gramsci nord

Piazza E. Chanoux

Via Porta Prætoria

Via Sant’Anselmo

Piazza Arco D’Augusto

L’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.