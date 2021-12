PSR: già liquidati più di 12 milioni di euro di aiuti per la campagna 2021 delle misure a superficie e a capo

Ad oggi, sono già stati liquidati 12.186.000 euro: una cifra che comprende gli anticipi, pari all’85% delle somme dovute, pagati prima della data del 30 novembre 2021, ma anche il saldo delle domande che non hanno presentato criticità.

In media, la somma totale erogata corrisponde all’80 per cento dell’importo complessivo richiesto per l’intera campagna 2021, pari a 15.238.000 euro. Degno di nota è il picco del 91 per cento delle liquidazioni raggiunto per la misura relativa al benessere animale.

“Credo si tratti di un risultato di grande rilievo – commenta l’Assessore Davide Sapinet – perché permette, innanzitutto, di dare risposte agli agricoltori valdostani e di sostenerli in un momento di grande difficoltà. Dimostra anche che la maggior parte delle domande è stata presentata in modo corretto e completo e che le domande sono state gestite nei tempi previsti dai sistemi informatici di Agea. Questo ci permette di dire che le problematiche annose, che hanno contraddistinto gli anni dal 2015 al 2020, si stanno gradualmente risolvendo. Ciò è stato possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti: degli agricoltori, dei centri di assistenza agricola, del personale di Area VdA e degli uffici dell’Assessorato”.