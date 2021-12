La Valle d’Aosta condizionata in negativo dalla pandemia ma ha saputo reagire

L’assesseur Roberto Alessandro Barmasse, nella sua relazione annuale ricorda i numerosi accordi regionali con le farmacie, con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali, per regolamentare tutte quelle attività necessarie a combattere la pandemia quali la somministrazione di tamponi e l’attuazione della campagna vaccinale contro il Covid. Tuttavia questo non è stato l’unico, né il principale ambito d’azione dell’Assessorato.

“Nel 2021 – sottolinea - si è giunti, dopo alcuni mesi di lavoro e di confronto con le parti tecniche anche extra-assessorili, alla predisposizione di una bozza del principale documento di programmazione sanitaria e sociale regionale, mancante ormai dal 2013, il Piano Regionale della Salute e del Benessere Sociale 2022-2025”.

Il documento, anche alla luce degli stanziamenti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli indirizzi ed obiettivi previsti, ridisegna infatti il modello della sanità territoriale valdostana alla luce della pandemia, non solo dal punto di vista delle infrastrutture, ma attraverso l’introduzione di nuovi setting assistenziali.

La bozza di documento è stata poi pubblicata nella piattaforma online dedicata alla partecipazione democratica al fine di raccogliere i contributi di tutti coloro i quali, associazioni o cittadini, abbiano il desiderio di farsi parte attiva nella stesura definitiva del documento. Per quanto riguarda il settore delle politiche sociali,”l’attività dell’Assessorato – si legge nel resoconto redatto dall’Ufficio Stampa - è stata caratterizzata dalla prosecuzione di progettualità che, anche utilizzando fondi a valenza nazionale, consentiranno di proseguire politiche di inclusione e sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione” .

La pandemia da Covid ha innescato oltre che un’emergenza di tipo sanitario, anche una crisi di tipo economico e sociale, evidenziando la necessità di implementazione di risorse di parte corrente e di parte investimenti.

“Di questi aspetti – spiega la nota - si è tenuto conto nella predisposizione della Macro Area 4 del Piano della salute e del Benessere Sociale 2022- 2025, che partendo da una analisi di contesto, rispetto ai fabbisogni e agli interventi già in atto, e recependo le indicazioni programmatiche dei documenti elaborati a livello nazionale che definiscono e finanziano per la prima volta i LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali in analogia con i LEA sanitari), traccia un percorso nuovo volto alla riorganizzazione, alla razionalizzazione e al miglioramento degli interventi in ambito sociale”.

In prospettiva l’assessore evidenzia che anche i servizi rivolti agli anziani e alla prima infanzia, ad esempio, andranno ripensati proprio alla luce delle criticità che la pandemia ha messo in evidenza. “Una sfida particolare, invece, sarà rappresentata dal mondo degli adolescenti che nei mesi di isolamento ha manifestato vulnerabilità alle quali prima d’ora non si era forse posta la dovuta attenzione”.