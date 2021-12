VACCINAZIONE ANTI-COVID TERZA DOSE AL DRIVE-IN

Sono disponibili ulteriori date, anche con ACCESSO LIBERO, nella sede Drive-in:

Le date di vaccinazione sono le seguenti:

4-7-12 gennaio 2021L’attività di vaccinazione sarà effettuata dalle ore 20:00 alle 24:00.

I cittadini prenotati tramite il Portale di Poste Italiane saranno vaccinati con priorità e inbase all’orario di prenotazione (si raccomanda, pertanto, la puntualità).

Potranno ricevere la vaccinazione Anti-Covid19 con accesso libero i cittadini maggiorenni sani (anche non residenti in Valle d’Aosta) già immunizzati con prima e seconda dose, trascorsi non meno di 150 giorni da quest’ultima.

Saranno effettuate presso il Drive-in esclusivamente le TERZE DOSI, con vaccino amRNA Moderna.

Si ricorda che l’accesso è consentito esclusivamente in automobile, che il vaccino sarà somministrato direttamente in auto, scoprendo il deltoide dal lato del finestrino. È necessario presentare la tessera sanitaria.