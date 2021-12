Saint Vincent: Maggioranza inadeguata a guidare il paese

"Nel Consiglio Comunale del 28 dicembre, la maggioranza comunale dimostra ancora una volta tutta la propria inadeguatezza a guidare il nostro paese e vota contro la mozione delle minoranze che chiedeva di fare 'fronte comune'per mantenere le scuole superiori a Saint-Vincent". La minoranza, per bocca dei gruppi Saint-Vincent, insieme per cambiare e IIriti Jacquemet, è dura contro 'l'insensibilità della maggioranza' su una questione di vitale importanza.

Per la minoranza "La chiusura dell’ex IPR è, infatti, soltanto l’ultimo episodio, in ordine di tempo, che vede la nostra cittadina vittima di un impoverimento sociale, culturale ed economico nella pressoché totale indifferenza delle autorità politiche preposte (regionali e locali). Infatti, oltre alle scuole superiori, anche l’Ospedale di comunità finanziato con i fondi del PNRR, troverà sede a Verrès".

La giunta comunale, dal canto suo infatti, pur ammettendo la gravità della situazione, "dimostra - sottolineano i gruppi di minoranza - tutta la propria subalternità e preferisce non prendere una posizione in contrasto con la linea portata avanti dall’Assessore regionale all’Istruzione Caveri, votando contro la mozione".

La minoranza si riserva di promuovere altre iniziative consigliari o raccolta firme in attesa "del preannunciato incontro con l’Assessore regionale affinché siano messe nero su bianco le proposte dell’Amministrazione circa il futuro dello stabile ex IPR. I gruppi consigliari di opposizione “Saint-Vincent, insieme per cambiare” e “IIriti Jacquemet”