Il Consiglio Valle e le inziative per sostenere famiglie e imprese

Il bilancio dell'eattività del Consiglio Valle evidenzia l'attenzione e l'impegno per contrastare la crisi causata dalla pandemia.

Infatti, a febbraio, ha esaminato un disegno di legge, poi approvato dall’Aula, che ha previsto un ulteriore finanziamento delle agevolazioni tariffarie straordinarie per il trasporto pubblico locale, prorogandone il periodo di gratuità.

A marzo, la Commissione è intervenuta sul disegno di legge di sospensione della quota capitale delle rate dei mutui - approvato dal Consiglio a inizio aprile - proseguendo il cammino già intrapreso nel 2020 per mettere al riparo dagli effetti negativi della pandemia i redditi di cittadini e imprese, posticipando di ulteriori 18 mesi il versamento delle rate.

A inizio giugno, con il primo assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2021 sono state approvate misure di sostegno all’economia regionale: il bilancio 2021 è stato incrementato di 129 milioni di euro a valere sull’avanzo di amministrazione 2020, di cui 80 milioni destinati alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie colpiti dalla pandemia. A inizio luglio, è stato fornito un ulteriore sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati, prevedendo una misura ad hoc per definire un percorso personalizzato volto a salvare le imprese valdostane classificate come “credito deteriorato” da Finaosta.

A fine luglio, con il secondo assestamento di bilancio, sono state introdotte ulteriori misure per mitigare la crisi economica e sociale, mettendo a disposizione 72 milioni di euro, di cui 16 milioni sono andati ai comuni per spese correnti e investimenti.

A novembre, la Commissione ha licenziato due disegni di legge, poi approvati dall’Aula, di cui uno a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune (stanziando 28 milioni di euro per interventi sui comprensori sciistici, anche quelli più piccoli, in buona parte nell’ambito della sicurezza) e l’altro in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione, al fine di avviare una sperimentazione per il triennio 2021-2023 volta a dare la possibilità alle famiglie di accedere a mutui bancari per l’acquisto della prima abitazione ottenendo anticipatamente un contributo, una tantum, per abbattere il tasso di interesse.

Infine, la Commissione, nell’esaminare il disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio approvato poi dal Consiglio a inizio dicembre, ha ratificato alcune variazioni di bilancio, di cui la misura più importante ha previsto una rimodulazione di 7,2 milioni di euro per implementare gli aiuti Covid in considerazione dell’elevato numero di domande presentate per la concessione di contributi agli investimenti delle imprese