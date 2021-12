CONCERT DU NOUVEL AN Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste direction Lino Blanchod

Créé en 1985 sous le nom de Fanfare Régionale, l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste débute officiellement le 4 janvier 1986 dans le cadre de la Saison culturelle 1985/1986. A partir de 1991, le groupe participe et remporte de nombreux prix à d’importants concours nationaux et internationaux comme le Certamen Internacional de bandas de musica de Valencia, le concours Banda dell’anno de Pesaro et le Concours International de Riva del Garda Flicorno d’Oro dans la catégorie excellence où il remporte le 1er Prix et le 1er Prix absolu. En 1997, après un cours de perfectionnement tenu par le chef d’orchestre belge Jan Van der Roost, la formation interprète en avant-première Poème Montagnard et remporte le premier prix au concours international de Kerdrade en Hollande.

Le groupe participe également en 2012 au 18ème Innsbrucker Promenadenkonzerte et, en 2015, au 16ème Festival International pour Fanfares de Besana en Brianza. L’Orchestre d’Harmonie organise également des cours de perfectionnement d’interprétation et pour directeur de fanfares, notamment avec des directeurs renommés comme Johann de Meij, Luis Izquierdo, Franco Cesarini, Thierry Weber, Fulvio Creux et Ferrer Ferran. La formation, dirigée depuis sa création par Lino Blanchod, est actuellement composée d’environ 65 musiciens provenant de la Vallée d’Aoste et du Canavese et a réalisé de nombreux enregistrements et concert en collaboration avec des solistes de renommée nationale. Le concert du Nouvel An 2022 accueillera trois solistes. Alessandro Beata, diplômé du Conservatoire G. Verdi de Turin, fait partie de l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste depuis 1994 et du Fiatinsieme sax quartet depuis 2003. Massimiliano Colletto, également diplômé du Conservatoire G. Verdi de Turin, a remporté les premier prix au Concours National Città di San Mauro en 1995 et au VII Concours de Musique Città di Asti en 1997. Il a collaboré avec l’Orchestre du Teatro Regio de Turin et avec la Fondation Arena di Verona.

Actuellement il collabore avec l’Orchestre Symphonique d’Asti, le Chœur des Clarinettes de l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste et avec l’Arsnova Orchestra. Nicola Peretto est un des plus brillants saxophonistes classiques de sa génération et a remporté huit prix comme soliste dans d’importants concours internationaux. Il a été 1er prix au Concours International Adolphe Sax di l’Hay-Les-Roses (Paris) en 2016, 3ème prix au Josip Nochta International Competition de Zagabria en 2017, 1er prix au Concours International de Musique Marco Fiorindo de Nichelino en 2018 et le 1er prix spécial du Classic Winds International Competition d’Hambourg en 2018.

BIGLIETTO UNICO € 10,00

