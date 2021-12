Précipitations fortes, risque d'avalanche et de vent

Des précipitations "modérées" sont attendues (jusqu'à 40 centimètres de neige en 24 heures) au-dessus de 1700 mètres, ainsi que des vents forts en haute altitude. Pour cette raison, la protection civile régionale de la Vallée d'Aoste a publié aujourd'hui un bulletin météorologique, hydrogéologique et d'avalanche qui prévoit une alerte jaune demain, jusqu'au 29 décembre à 23h59.

Du point de vue météorologique, on met en évidence une alerte jaune aux fortes précipitations, avec risque hydrogéologique sur les versants et les cours d'eau, dans le domaine de la Haute Vallée entre la Valgrisenche, la vallée de la Thuile, les vallées Vény et Ferret à Courmayeur, la haute vallée du Grand Saint Bernard, la haute Valpelline et la tête de la Valtournenche.

Dans la même zone, et également sur les reliefs à la frontière avec le Piémont dans la zone du Grand Paradis, une criticité est attendue en raison du risque d'avalanches moyennes et grandes, principalement dans les zones non anthropisées et dans les phénomènes connus pour leur fréquence élevée.

Enfin, une criticité jaune due aux vents forts est attendue dans la Basse Vallée, entre la vallée de Champorcher, la vallée du Lys et la vallée d'Ayas.