Sapinet 'Giusta remunerazione per gli agricoltori'

"La politica non può che garantire un'autonomia finanziaria e una giusta remunerazione per gli agricoltori", cercando "di elevare la qualità della vita degli operatori del settore". Lo ha affermato l'assessore all'Agricoltura della Regione Valle d'Aosta Davide Sapinet alla conferenza stampa di fine anno del governo regionale.

In quest'ottica, oltre alla riproposizione dei voucher per l'acquisto di prodotti agroalimentari locali, in partenza a gennaio, nei primi mesi dell'anno saranno lanciate anche due nuove misure indirizzate ai giovani agricoltori, a sostegno dei nuovi insediamenti e degli investimenti nel settore. "In vista della nuova programmazione 2023-2027- aggiunge Sapinet- stiamo anche lavorando in sinergia con le altre regioni alpine per sostenere le aziende in un momento drammatico caratterizzato dall'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime".



Per Sapinet bisogna perseverare nel solco del sodalizio agricoltura-turismo: "Il 2022 sarà l'anno dell'approvazione della legge sulla diversificazione in agricoltura che darà molte risposte al settore agrituristico", annuncia l'assessore. "Dobbiamo cercare di vendere un prodotto ma anche un territorio", sostiene, ricordando "l'ottima promozione del Consorzio dop Fontina che ha voluto vendere e associare un prodotto al suo territorio, la sfida ora è conferire il giusto prezzo al prodotto".