Caveri 'mai perdere i principi che alimentano l’identità del popolo valdostano

Non è un periodo facile per nessuno e neppure per chi fa politica e si occupa di amministrazione. Eppure non bisogna demordere, perché dopo la crisi pandemica la ripartenza ci sarà e non bisogna perdere questa occasione per nessuna ragione al mondo. Ci sono settori da presidiare in modoc ollegiale, come le risorse del famoso PNRR di derivazione europea, che vanno coordinati con i cospicui fondi comunitari in cui affermare la specificità del nostro territorio interamente montano e frontaliero. Un impegno nei rapporti politici sia con Roma che con Bruxelles. Il settore dell’Istruzione,dalle materne all’Università, è fondamentale per il futuro, così come la politica giovanile.

Bisogna farlo coscienti che va affrontatala crisi demografica fattasi sempre più preoccupante e dunque il sostegno alle famiglie dev’essere in primo piano.

Le Partecipate sono una risorsa essenziale per l’economia e sono essenziali certe battaglie a difesa delle nostre risorse economiche da mantenere nelle nostre mani come nel caso dell’idroelettrico (con l’idrogeno che verrà) e ci sono importanti scelte di maggior coordinamento nel settore funiviario a beneficio del sistema turistico.

Sono tanti i problemi da risolvere e bisogna farlo coscienti che la stabilità politica è un valore che si poggia su ideali, progetti e speranze per la nostra comunità. Senza mai perdere i principi che alimentano l’identità del popolo valdostano.