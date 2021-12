Domani giovedì 30 dicembre saint Roger sainte Eugène

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 30 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

Le Messager Valdotain ricorda saint Roger sainte Eugène

La Chiesa celebra San Giocondo di Aosta Vescovo

Fra i santi che hanno onorato con la loro presenza e attività, la bellissima città di Aosta e la sua Valle, oltre s. Orso eremita del VI secolo (festa 1° febbraio), e s. Grato vescovo e patrono della città, del V secolo (festa 7 settembre), c’è anche s. Giocondo che fu il terzo vescovo di Aosta; la romana Augusta Praetoria, fondata nel 24 a.C.; succedendo non si sa se subito, allo stesso s. Grato già citato.

Per la lontananza nel tempo e per mancanza di documenti certi, non si può dire quasi niente di lui. Di certo si sa che partecipò ai Concili di Roma del 501 e del 502; Aosta lo celebra il 30 dicembre.

I nomi Giocondo e Gioconda, sono quasi scomparsi nell’uso corrente, per il loro significato trasparente, che pur derivante dal latino ‘iocundus’ che significa “piacevole, felice, gradevole, lieto”, oggi è considerato un po’ burlesco.

Ma nel passato ebbero una certa popolarità, basti citare il celebre quadro “La Gioconda” di Leonardo da Vinci, l’opera lirica di Amilcare Ponchielli “La Gioconda”; Monna Lisa del Giocondo, ecc.

Il sole sorge alle ore 8,09 e tramonta alle ore 16,41