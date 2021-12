Valorizzare l'Autonomia Valdostana ed i suoi Padri

Nell’anno in cui la Valle d’Aosta ha celebrato il 75° anniversario dell’Autonomia e il 73° dello Statuto speciale, il Consiglio ha voluto ricordare con un film documentario realizzato dalla Rai VdA, in collaborazione con la Fondation Chanoux e l’Istituto storico della Resistenza, la figura di Emile Chanoux nel 77° della sua morte.

Inoltre, è stata valorizzata con una teca posizionata nel foyer del Consiglio la macchina da scrivere Remington appartenuta a Federico Chabod, primo Presidente del Consiglio Valle, e donata dalla famiglia Marcoz. Et n’oublions pas les jeunes, qui sont notre avenir décliné dans le présent et sur lesquels le Conseil régional investit depuis toujours par des initiatives spécifiques: «La Scuola per la Democrazia» qui, pour sa 11e édition, a favorisé le dialogue entre jeunes administrateurs et représentants des Institutions et du monde académique sur le thème de la transition écologique; le Conseil des Jeunes Valdôtains, la simulation de travaux parlementaires organisée par les jeunes pour les jeunes qui a animé la Salle de l’Assemblée législative régionale; la bourse d’étude attribuée dans le cadre du partenariat avec Fondazione Intercultura qui a permis à un jeune étudiant de séjourner et d’étudier au Canada francophone pendant un an.

En collaboration avec la Présidence de la Région et l’Assessorat de l’éducation, le Conseil a aussi contribué à l’organisation des Journées de la Francophonie qui se sont tenues tout au long du mois de mars. Conscient du rôle de l’école et de la construction d’un patrimoine collectif commun, le Bureau du Conseil a réitéré sa collaboration aux «Giornata della Memoria» et «Giorno del Ricordo», ainsi qu’à la «Settimana della legalità Bassa Valle».

Il coinvolgimento attivo della comunità ha visto impegnato l’Ufficio di Presidenza nella promozione di momenti di approfondimento volti alla diffusione della cultura dell’etica e della legalità, realizzando un ciclo di seminari pubblici e formativi sulla prevenzione dalle infiltrazioni mafiose. Con il gruppo di ricerca Autonomie speciali alpine è stato organizzato il convegno “Flessibilità fiscale e zone franche: profili giuridici e finanziari”. In occasione di MeteoLab e ClimaLab è stato affrontato il tema della “transizione o transazione energetica”. Un anno di grande impegno per l’Ufficio di Presidenza, ricco di iniziative e di risultati tangibili che ci porta a guardare al futuro con determinazione, ragionando sulle nuove sfide, le necessità e gli interessi della nostra regione, facendo sempre più rete, creando sempre più comunità.