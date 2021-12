Saint Vincent: Alla biblioteca comunale troppo spazio alla pseudoscienza

“Mi dimetto, in quanto stanco di combattere una visione miope dell'attività culturale della biblioteca, dove la libertà di parola è confusa con la possibilità di affermare qualsiasi cosa, senza dovere poi rispondere di quanto si sostiene”

Praticamente la stessa cosa che ha detto Mentana qualche settimana fa: i ciarlatani non si ospitano e basta". Giovanni Castagneri non lascia spazio ad interpretazioni di sorta per motivare le dimissioni da vice presidente della Commissione per la gestione della biblioteca comunale di Saint Vincent. Per giunta si è dimesso dalla medesima commissione.

Quante analogie con il post di Mentana direttore del TgLa7, quando a inizio dicembre ha scritto: "Mi onoro di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax”, scrive su Facebook Mentana. “A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell’Olocausto, ai cospirazionisti dell’11 settembre, ai terrapiattisti – si sfoga il direttore – a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie”.

Le dimissioni, che hanno acceso il dibattito in consiglio comunale, sono state condivisa dalla consigliere Jacquemet ha chiesto di non lasciare l’utenza priva di una propria rappresentanza. La presidente della Commissione di gestire e consigliere comunale Lina Conte ha risposto che vi erano due rappresentanti degli utenti, dunque l’utenza resta rappresentata nella Commissione di gestione della Biblioteca, che è completa con dieci componenti.

Loris Bordet ha sostituito Castagneri alla vicepresidenza. Conte ha poi aggiunto che il casus belli è la presentazione di un libro alla quale erano presenti 25 persone, una sola delle quali si è lamentata.

Il consigliere Maurizio Castiglioni ha replicato che non è stata colta la sostanza del problema sottolienando che "la Biblioteca deve proporre contenuti attentamente valutati, distinguendo fra eventi accolti nelle sale ed eventi patrocinati".