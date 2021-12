I vincitori del concorso Nuove leggende a Cogne

Come avvenuto per le precedenti edizioni, la Commissione di Valutazione ha fissato un tema specifico per gli elaborati: "Nuove leggende a Cogne"; gli autori hanno pertanto sviluppato tale tematica, con la messa a punto di interessanti elaborati.

La Commissione Giudicatrice, composta essenzialmente da insegnanti di materie letterarie, dopo aver valutato attentamente gli scritti sia a livello formale che contenutistico, ha decretato il seguente verdetto:

· Per la sezione A – ragazzi,

il primo premio è stato assegnato a Le ragazze della fontana di Sophie Gérard, per la capacità della giovane autrice di saper unire storia ed elementi presenti sul territorio in una magica leggenda, che offre al lettore nuove interpretazioni su raffinati dettagli della realtà di Cogne;

il secondo posto è andato al testo Elisa di Giulia Ceresoli, per aver saputo trattare la dolorosa tematica della separazione dalle persone amate con rara delicatezza, dimostrando inoltre di saper padroneggiare con grande abilità stilistica la lingua italiana.

· Per la sezione B – adulti ,

il primo premio è stato assegnato a Il gigante delle nevi di Giuliana Gabriella Corea, per la capacità dell’autrice di far immergere il lettore in una romantica atmosfera onirica, che rivela delicatamente l’inarrestabile forza del sentimento d’amore;

il secondo posto è andato al testo La pietra del vescovo di Mauro Caniggia Nicolotti, per la capacità di narrare una leggenda dai toni tradizionali, che sa coinvolgere con trasporto il lettore nell’origine fantastica di luoghi e antichi siti della Valle di Cogne;



il terzo premio è stato assegnato a Miracolo d’amore di Ettore Calchera, per aver trasportato il lettore in un mondo ormai scomparso, rendendo evidente come l’Amore, ieri come oggi, possa vincere anche la Morte.



L'iniziativa promossa dalla nostra Biblioteca – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Cogne e Presidente della Commissione della Biblioteca, Eleonora Trento - vuole rappresentare l'occasione per i residenti e per i nostri ospiti di tradurre in un elaborato narrativo le loro emozioni, ogni anno declinate secondo tematiche differenti, ma sempre legate alla propria esperienza di vita a Cogne.