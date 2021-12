Il covid sempre più aggressivo

Prosegue il boom di contagi in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 229 casi (253 ieri) nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 22 guariti (109 ieri). I casi testati sono stati 8814, i tamponi effettuati 2638 (3.586 ieri).

Gli attuali positivi salgono a 1.586, di cui 1.556 sono in isolamento domiciliare. Scendono invece a 28 i ricoveri all'ospedale Parini di Aosta. Di questi, 26 si trovano nei reparti ordinari e due in terapia intensiva. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione

Lavevaz ‘no a quarantena per chi ha fatto terza vaccinazione’

"Le Regioni chiedono con forza una rimodulazione delle disposizioni di isolamento, della quarantena e del contact tracing. La nostra proposta riguarda in particolare l'esenzione dalle quarantene per i vaccinati con la terza dose, essendo questi i soggetti più protetti dal rischio contagio, e un'estensione dell'obbligo del super green pass". Lo afferma il presidente della Regione Erik Lavevaz, al termine della conferenza delle Regioni, riunitasi questa mattina.



"Ci sono indiscutibili evidenze statistiche che ci dicono che le difficoltà di tenuta dei nostri sistemi sanitari dipendono principalmente dai soggetti non vaccinati", aggiunge il presidente. E conclude: "Ne sono sempre più convinto: tutti gli sforzi vanno orientati verso un'ulteriore accelerazione della campagna vaccinale e in questo senso il Governo deve valutare seriamente l'introduzione dell'obbligo vaccinale".