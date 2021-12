Speciale corsi di gennaio e febbraio - Confcommercio Valle d’Aosta

H.A.C.C.P. AGGIORNAMENTO 2 ORE 17 gennaio 2022

A chi è rivolto: Il corso completo è rivolto al personale di tutte le aziende alimentari che si occupano di produzione, preparazione, confezionamento, trasporto, commercio e somministrazione di alimenti quali bar, ristoranti, gelaterie, pizzerie da asporto, gastronomie, panifici, esercizi di vicinato, macellerie etc..

Durata corso: 2 ore

Data & Orario: lunedì 17/01/2022

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00

Docente: Gabriele Scattolin

Luogo: Aula Confcommercio VdA Piazza Arco d’Augusto , 10 oppure Live Streaming su piattaforma Zoom

COSTO DI PARTECIPAZIONE : € 25,00 per gli Associati a Confcommercio VdA – € 50,00 per i non Associati. Se sei possessore di una tessera “Platino” la formazione sarà gratuita per il Datore di Lavoro o Legale Rappresentante

ISCRIVITI

PRIMO SOCCORSO COMPLETO 12 ORE

24 gennaio 2022

A chi è rivolto: I destinatari del Corso sono i lavoratori designati al Primo Soccorso (D.Lgs 81/08; D.M. 388/03).

Tale figura può coincidere con il Datore di Lavoro (imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori), ma anche con i Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti e i Preposti.

Durata corso: 12 ore



Data & Orario: lunedì 24 gennaio 2022

dalle ore 8:30 alle ore 12.30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30. Giovedì 27 gennaio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Docenti: D’Aquino Adolfo; Rigobert Tukeu

Luogo: Aula Confcommercio VdA – Piazza Arco d’Augusto 10 – Aosta

COSTO DI PARTECIPAZIONE (a persona) : € 60,00 iva inclusa per gli Associati a Confcommercio VdA – € 120,00 iva inclusa per i non Associati. La formazione sarà gratuita per i possessori di tessera platino.

ISCRIVITI

PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO (4 ORE)

3 febbraio 2022

Dettaglio evento

PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO (4 ore)

Il corso fornisce l’aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Il corso completo si concentra sulle competenze necessarie teoriche e pratiche per un intervento di primo soccorso e prevede una durata di 12 ore.

La formazione fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzanti e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

Ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento del test di verifica finale.

Durata corso: 4 ore

Data & orario: giovedì 3 febbraio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Luogo: Aula Corsi Confcommercio VdA Piazza Arco d’Augusto 10 - Aosta

Docente: Dott. D'Aquino Adolfo

Costi: Il costo della formazione sarà di € 40 per gli associati a Confcommercio VdA. Il costo per i non associati a Confcommercio VdA ammonta ad € 80 iva inclusa. Se sei possessore di una tessera “Platino” la formazione sarà gratuita per il Datore di Lavoro o Legale Rappresentante.

ISCRIVITI

SICUREZZA LAVORATORI COMPLETO BASSO RISCHIO (8 ORE)

7 febbraio 2022