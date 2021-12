Riapertura piattaforma indennizzi Bed and Breakfast a gestione non imprenditoriale

In merito alla procedura di assegnazione di indennizzi a B&B a carattere non imprenditoriale, oggetto di nostra nota informativa del 23 dicembre scorso, aperta alle ore 10:00 del 23 dicembre 2021 e chiusa il giorno successivo per esaurimento delle risorse disponibili, si informa che è stata pubblicata ieri sera, sul sito del Ministero del turismo, comunicazione contenente Avviso pubblico che dispone la riapertura della piattaforma stessa dalle ore 10:00 del 28 dicembre alle ore 17:00 del 29 dicembre 2021.

Alla base di tale iniziativa, spiega l’Avviso pubblicato – consultabile al link ipertestuale riportato al precedente paragrafo e alla cui lettura si rinvia – la presentazione di domande, tramite la procedura telematica messa a disposizione, da parte di un numero rilevante di soggetti non aventi le caratteristiche previste per legge per accedere alla misura (che è riservata ai soli Bed and Breakfast a carattere non imprenditoriale muniti di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificati mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva a gestione familiare) .

Con la riapertura disposta il Ministero intende, pertanto, da un lato consentire ai soggetti, che hanno erroneamente presentato istanza, di ritirare spontaneamente la stessa, se non in possesso dei requisiti previsti, e dall’altro consentire la presentazione di nuove istanze da parte di soggetti aventi i requisiti ma che, a seguito dell’esaurimento in tempi rapidi delle risorse disponibili, non hanno potuto presentare la domanda prima della chiusura della procedura aperta il 23 dicembre.