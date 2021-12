Aumento contagi mette a rischio tenuta sistema Italia

Il 2021 si chiude con una impennata dei contagi che mette a rischio non solo la tenuta del sistema sanitario ma la stessa ripartenza economica. Dire sì al vaccino è dire sì alla vita, proteggere la salute propria e del prossimo, tornare alla vita sociale, accelerare la ripresa. Il percorso fatto nell’anno che abbiamo alle spalle non può interrompersi. Sono stati mesi intensi, scanditi dall’impegno della Cisl a costruire le condizioni di un dialogo sociale indispensabile per arginare gli effetti del virus e aprire una stagione di riforme.

Con questo spirito abbiamo tagliato molti traguardi fondamentali: dal Patto per il pubblico impiego al Patto sulla scuola, dai nuovi protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro all’intesa sulle vaccinazioni nelle aziende; dagli accordi sull’uscita dal blocco dei licenziamenti fino all’ultimo determinante accordo quadro sullo smart working. E’ stato un percorso tutt’altro che semplice ma alla fine siamo riusciti a costruire insieme le basi di una prima risposta alla crisi senza mai spezzare i fili del confronto con le istituzioni e le associazioni imprenditoriali. (…)

Il 2022 si aprirà con priorità inderogabili: piani su lavoro, pensioni, fisco, formazione, nuove strategie industriali. La Cisl è pronta alla sfida e porterà il suo contributo per favorire modernizzazione, occupazione, inclusione