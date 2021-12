Dal 3 al 7 gennaio 2022 al via in Valle d’Aosta la riorganizzazione delle frequenze tv sul digitale terrestre (copia 1)

La Presidenza della Regione e l’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio informano che il Ministero dello Sviluppo economico ha fissato dal 3 al 7 gennaio 2022 la riorganizzazione delle frequenze tv sul digitale terrestre in Valle d’Aosta.

Nella maggior parte dei casi la procedura avviene automaticamente; se invece il dispositivo (TV o decoder) fosse privo di tale funzionalità, sarà necessario risintonizzare i canali manualmente.

In generale, le operazioni di riorganizzazione delle frequenze non comportano la necessità di cambiare l’apparato televisivo o l’antenna, ma in caso di persistenti problemi di ricezione si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Inoltre, per tutta la regione il giorno 3 gennaio 2022, le trasmissioni di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e le programmazioni regionali si riceveranno su nuove frequenze. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder per continuare a vedere i programmi RAI.

In Valle d’Aosta il cambio delle frequenze avverrà secondo il seguente calendario:

Lunedì 3 gennaio

Nei comuni di Allein, Aosta, Aymavilles, Bionaz, Charvensod, Courmayeur, Doues, Etroubles, Gignod, Gressan, Jovençan, La Thuile, Ollomont, Oyace, Pollein, Pré-Saint-Didier, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre e Valpelline.

Martedì 4 gennaio

Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Cogne, Doues, Gignod, Gressan, Introd, Jovençan, La Salle, Morgex, Nus, Pollein, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche, Verrayes, Villeneuve.

Mercoledì 5 gennaio

Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset

Venerdì 7 gennaio

Antey-Saint-André, Arnad, Ayas, Bard, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-

Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Châtillon, Donnas, Emarèse, Fénis, Issogne, La Magdeleine, Montjovet, Nus, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontey, Quart, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayese Verrès.

Secondo la nuova roadmap stabilita del Ministero dello Sviluppo economico saranno interessate dal 3 gennaio al 9 marzo la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia (tranne la provincia di Mantova) e le province di Piacenza, Trento e Bolzano, e dal 9 febbraio al 14 marzo il Veneto, la provincia di Mantova, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna.

La riorganizzazione delle frequenze è già stata avviata in Sardegna il 15 novembre e si completerà il prossimo 4 gennaio con gli altri canali RAI (Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Regionale e Rai News).

L’8 marzo 2022, invece, le emittenti televisive nazionali provvederanno a dismettere la codifica di trasmissione Mpeg-2 ed attivare in tutto il Paese la codifica Mpeg-4 sullo standard tecnologico DVBT, che consentirà di vedere i programmi in alta qualità solo per chi ha un televisore che supporta questa tecnologia. Fino al 31 dicembre 2022 le emittenti televisive nazionali potranno continuare comunque a trasmettere simultaneamente con entrambe le codifiche.

I cittadini che avranno necessità di cambiare il televisore o di acquistare il decoder potranno continuare a richiedere i bonus messi a disposizione dal Mise.

Nella manovra è stata inserita anche una nuova agevolazione che prevede la consegna dei decoder a casa degli anziani over 70 con reddito inferiore a 20.000 euro, attraverso una apposita convenzione tra Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.a.

Per maggiori informazioni consultare il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it e la pagina dedicata all’argomento in evidenza sulla home page del sito regionale www.regione.vda.it