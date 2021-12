Lavevaz sventola la bandiera dello statuto speciale

"C'è una visione molto centralista, questo l'abbiamo visto in modo particolare parlando del Pnrr. Le Regioni hanno chiesto una cosa logica, anche banale: di far parte della cabina di regia che regola il Pnrr. Questo ci è sempre stato negato, ed è sintomo del centralismo imperante che stiamo vivendo in questa fase storica". Lo dice Erik Lavevaz, presidente della Regione Valle d'Aosta, intervenendo alla conferenza stampa di fine anno del Consiglio Valle e della giunta regionale. "C'è stato un aumento delle impugnative del governo nei confronti delle Regioni speciali- aggiunge Lavevaz-. Questo credo che non ci debba far abbassare l'asticella e non avere paura di legiferare in maniera più importante, non temere le impugnative. Ne va della nostra capacità di difendere il nostro particolarismo".



In questo quadro, Lavevaz sostiene che "i rapporti con il governo sono cordiali, non vorrei essere retorico, ma c'è un rapporto di ascolto continuo anche grazie alla collaborazione continua del senatore Albert Lanièce". Per il futuro, "la sfida sarà la transizione ecologica. Certo, la Valle d'Aosta ha piccoli numeri che non possono incidere sull'andamento globale, ma le sfide da cogliere sono tante. Nella logica dello sviluppo sostenibile, si cerca di migliorare tutti i temi per raggiungere risultati collettivi", conclude il presidente della Regione.