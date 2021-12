La Valle d'Aosta punta all'utilizzo dell'idrogeno per trasporto gomma

"Nel piano politiche del lavoro, per il prossimo triennio, ci saranno circa 8 milioni di euro a sostegno dell'occupazione a cui si aggiungono le risorse dedicate alla formazione che provengono dal fondo sociale e dal Pnrr con cui vogliamo andare a contrastare la povertà, dare dei segnali rispetto al calo demografico e garantire un'attenzione verso i soggetti più deboli della società". Lo riferisce l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta Luigi Bertschy, intervenuto alla conferenza stampa di fine anno del governo regionale. "Grazie agli incentivi all'occupazione- aggiunge Bertschy- in pochi mesi 852 persone hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato", così come, per l'assessore, è fondamentale "garantire un posto di lavoro ai nostri giovani" e "colmare quel gap formativo ancora evidente facendo in modo che i nostri giovani possano acquisire una formazione che poi possano mettere in pratica". (dire)